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В Петербурге кондуктор выгнала девочку из автобуса на мороз из-за нехватки денег на карте

КП: в Петербурге кондуктор высадила десятилетнего ребенка из автобуса
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Freepik

В Петербурге правоохранители проводят проверку после того, как кондуктор высадила ребенка из автобуса. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Как рассказала сама мать десятилетнего ребенка, девочка ехала в школу. Она зашла в автобус, но не смогла заплатить за проезд, так как ей не пополнили карту.

В результате кондуктор выгнала ребенка из салона, и школьнице пришлось идти до учебного заведения на проспекте Кузнецова несколько остановок пешком, по морозу. Уже на следующий день у пострадавшей поднялась температура, и родителям пришлось вызывать медиков.

Мать обратилась в полицию. На данный момент сотрудники МВД проводят проверку.

До этого в Магнитогорске студентка нецензурно выразилась в общественном транспорте и пострадала. Девушка хотела оплатить проезд по студенческому тарифу, но кондуктор пробил билет по полной стоимости. Пассажирка стала ругаться и получила по губам.

Ранее в Екатеринбурге пытавшиеся уехать с конечной люди дрались за место в автобусе.

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