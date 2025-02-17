Кондуктор дал по губам студентке в Магнитогорске

В Магнитогорске кондуктор дал по губам студентке за нецензурную брань

В Магнитогорске кондуктор дал по губам студентке за нецензурную брань. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Конфликт попал на видео. Автор говорит, что села в трамвай №1 и на остановке «Площадь Победы» хотела оплатить проезд по студенческому тарифу. Но кондуктор пробила ей билет по полной стоимости за 40 рублей», — говорится в сообщении.

Девушка сняла кондуктора на видео. По словам контролера, она ударила студентку по губам за нецензурную брань. При этом другие пассажиры не стали заступаться за девушку.

До этого сообщалось, что в Чебоксарах 15 февраля мужчина избил водителя такси. Видеорегистратор такси запечатлел инцидент. На кадрах видно, как пассажир кричит на водителя, после чего начинает его бить. На записи также слышно, как беременная жена нападавшего сообщает, что ей плохо.

По словам водителя, злоумышленник угрожал ему расправой. По предварительной информации, таксист не пострадал.

Ранее гаишники не смогли поймать мужчину на «Муравье» в Дагестане.