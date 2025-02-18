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Екатеринбуржцы устроили драку из-за нехватки мест в автобусе

В Екатеринбурге пытавшиеся уехать с конечной люди дрались за место в автобусе
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Shutterstock

В Екатеринбурге жители удаленного района дрались за место в автобусе в час пик. Об этом E1 рассказали читатели.

Утром 17 февраля жители Широкой Речки столкнулись с нехваткой мест на 48-м маршруте, так как в час пик на линию вышло всего два автобуса вместо восьми.

Некоторым екатеринбуржцам пришлось драться за место в салоне, другие были вынуждены уступить и около получаса ждать следующего. Пассажиры стали массово жаловаться на работу транспорта.

«Что случилось с маршрутом № 48? С 7 до 8 утра с Широкой Речки было только два автобуса. Около ста человек на остановке! Уже начались драки за место в автобусе. И куда делись кондукторы? Уволили всех резко?» — возмутилась горожанка, которой тоже пришлось бороться за проезд.

Тем же утром екатеринбуржцу Александру пришлось ехать на работу с пересадкой, так как водитель переполненного автобуса даже не стал останавливаться на остановке «Анатолия Муранова».

В компании-перевозчике «Форт-Транс» не ответили на звонки, а в пресс-службе администрации города уточнили, что сбой в расписании автобусов случился после того, как сразу двое водителей ушли на больничный.

Ранее на видео попало, как уфимцы устроили массовую драку на проезжей части.

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