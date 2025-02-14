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Раскрыты условия, при которых заемщика заставят погасить ипотеку досрочно

Финансист Шайдуллина: банк может потребовать досрочно погасить ипотечный кредит
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Нина Зотина/РИА «Новости»

По закону есть четкие основания, когда банк может потребовать от заемщика досрочно погасить ипотечный кредит. Об этом агентству «Прайм» рассказала  доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина.

По ее словам, требование банка возможно в случае, если заемщик использует кредитные деньги не по назначению, систематических просрочках платежей или при отказе от обязательного страхования залогового имущества в течение 30 дней.

В случае, если подобное требование поступило, то у заемщика есть 30 дней на добровольное погашение суммы.

Шайдуллина подчеркнула, что при ухудшении финансового положения заемщика, при смене работы или места жительства не являются законным основанием для требований досрочной выплаты всего ипотечного кредита.

До этого директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов компании «А101» Рустам Азизов заявил, что рынок жилья в России на сегодняшний день нуждается в «ипотечной оттепели».

Ранее в ЦБ ответили, могут ли нестандартную ипотеку отключить от госпрограмм.

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