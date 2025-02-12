В России заговорили об «ипотечной оттепели»

Рынок жилья в России на сегодняшний день нуждается в «ипотечной оттепели», считает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов компании «А101» Рустам Азизов.

В беседе с агентством ТАСС он выразил мнение, согласно которому в России стоит отложить введение ипотечного стандарта. Его разрабатывали год назад, когда, подчеркнул Азизов, ситуация на рынке недвижимости была совершенно иной: было доступно несколько льготных программ жилищного кредитования, а ключевая ставка была ниже.

По его словам, если его введут, не будет возможности воспользоваться субсидией от застройщика, в целом это замедлит развитие рынка ипотечного кредитования.

Помимо этого, представитель «А101» рекомендует снова запустить программы льготной ипотеки. Чтобы это не сильно ударило по рынку, можно было бы повысить ставки по кредитам на жилье в рамках таких программ до 12%, либо сократить категории граждан, кому была бы доступна возможность купить жилье с применением льгот.

В марте 2024 года ЦБ сообщил о разработке ипотечного стандарта. Тогда доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко отмечала, что мера запретит навязывание заведомо рискованных ипотечных кредитов россиянам, но может спровоцировать рост цен на жилье.

Ранее в ЦБ ответили, могут ли нестандартную ипотеку отключить от госпрограмм.