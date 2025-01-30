В ЦБ ответили, могут ли нестандартную ипотеку отключить от госпрограмм

Нестандартные жилищные кредиты могут не допустить к выдаче в рамках государственной программы, если они не будут соответствовать параметрам стандартной ипотеки. Об этом рассказал глава департамента банковского регулирования Банка России Александр Данилов, передает газета «Известия».

Он отметил, что стандартная ипотека представляет собой «хорошую практику» без «подводных камней». По его словам, в ЦБ разрабатывают подобные требования к ссудам на жилье, которые позволят препятствовать недобросовестным практикам на рынке.

Эксперт добавил, что для ипотечных кредитов, выходящих за стандартные параметры, возможно повышение риск-веса, который определяет, сколько средств банк направляет на резервирование кредитов.

«ЦБ занимается этой идеей, но она нуждается в проработке и обсуждении с рынком», — заключил Данилов.

Центробанк РФ в своем докладе о состоянии банковского сектора до этого сообщил, что в 2024 году в России почти на 40% замедлилась выдача ипотеки — до 4,9 трлн рублей. В позапрошлом году банки выдали ипотечных кредитов на 7,8 трлн.

Ранее было спрогнозировано сокращение объема выдачи ипотеки.