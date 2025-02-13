Врач назвала россиянам основные правила выбора питьевой воды

Качество воды в городских условиях часто очень низкое – она может содержать хлор, хлориды натрия, цитраты натрия и бикарбонаты натрия. Это напрямую влияет на здоровье человека, поэтому при выборе питьевой воды следует руководствоваться основными правилами, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

«Чтобы прожить дольше и быть здоровым, нужно пить воду из проверенных источников. А если вы используете фильтры, обязательно сдайте воду на анализ», — посоветовала врач.

По ее словам, даже при небольшом превышении отдельных элементов вода может стать вредной. Жителям мегаполисов поэтому советуют покупать бутилированную воду с указанием состава и происхождения. Однако и постоянное употребление чистой воды без минералов не очень полезно – она вымывает из организма витамины и минералы, предупредила Журавлева.

Для кипячения и напитков диетолог порекомендовала использовать фильтрованную или бутилированную воду, так как это обезопасит от попадания в организм вредных веществ. Она также призвала сдать воду на анализ, и при необходимости, помимо фильтра, применять «минеральную палочку» для насыщения воды активными ионами водорода и полезными минералами.

Мыть овощи и фрукты тоже важно хорошей водой, потому что если она плохого качества, то в организм могут попасть бактерии и ненужные примеси. Важно помнить, что если человек потребляет воду ненадлежащего качества, то никакие диеты не помогут ему улучшить самочувствие, заключила Журавлева.

Напомним, врач-терапевт и паразитолог Эдуард Бартули предупредил, что воду из-под крана можно пить только после исследования и выяснения, из какой ТЭЦ она поступает и как ее очищают. По его словам, просто кипятить ее недостаточно, так как в ней могут содержаться ионы железа и других тяжелых металлов, накапливающихся в организме.

Ранее врач рассказал, полезно ли часто пить воду с лимоном.