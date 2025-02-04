Врач объяснил, почему воду из-под крана недостаточно просто кипятить

Воду из-под крана можно пить только после исследования и выяснения, из какой ТЭЦ она поступает и как ее очищают. Просто кипятить ее недостаточно, так как в ней могут содержаться ионы железа и других тяжелых металлов, накапливающихся в организме, предупредил врач-терапевт и паразитолог Эдуард Бартули в беседе с Общественной Службой Новостей.

Специалист призвал сдать воду на экспертизу в СЭС, чтобы выяснить ее состав. Если в ней преобладают ионы железа или соединения хлора, то необходимо установить фильтры для дополнительного очищения.

«Я боюсь пить воду из-под крана, ее обязательно нужно фильтровать, плюс ко всему в воде могут содержаться лямблии, поэтому ее надо кипятить, они погибают при температуре 70 градусов», — подчеркнул Бартули.

Признаком «жесткой» воды с большим содержанием железа могут быть разводы, которые она оставляет на сантехнике. Речь идет не о полезном железе, а о тяжелом металле, который мешает организму, в том числе негативно влияет на ЖКТ и детоксикационные функции. А вот если остаются белые разводы, то в воде завышено содержание кальция, который также плохо усваивается и забивает сосуды, из-за чего образуются тромбы.

Бартули посоветовал отправлять воду на экспертизу, даже если установка фильтра есть в планах – так можно выяснить, какой именно вид очистки необходим.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко до этого заявил, что воду в московских квартирах можно не проверять – по его мнению, она точно безопасна. Он назвал это «гарантией московского городского муниципалитета», добавив, что производители часто пользуются этим и продают под видом бутилированной обычную сырую воду.

Ученые ранее научились очищать воду от токсичных «вечных химикатов» с помощью 3D-печати.