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Врач рассказала, полезно ли часто пить воду с лимоном

Терапевт Ярцева призвала не злоупотреблять водой с лимоном
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Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева заявила «Газете.Ru», что пить воду с лимоном полезно, но в меру. При этом она отметила, что польза лимона как источника витамина С немного преувеличена.

«Вода полезна, это наша жизнь. Человек состоит из огромного количества воды, и чем больше он ее будет пить в чистом виде и теплую, а не ледяную и не кипяток, тем для организма полезнее. Он будет обновляться, все из нашего организма выводится с водой. Как только вы встали, выпивайте стакан воды, хотите, пейте с лимоном. Многие люди простую воду пить не могут, а воду с лимоном пьют. Чуть-чуть преувеличенно целительное свойство, но, естественно, в лимоне есть огромный плюс. Если вы знаете, что у вас точно нет никаких проблем с желудочно-кишечным трактом, можете периодически пить. Но если есть изжога или признаки гастрита, лучше пить воду без лимона. Я всегда за то, что любая полезная вещь должна быть в меру, а если ею злоупотреблять, это приведет к негативным последствиям», – сказала она.

Ярцева отметила, что витамин С помогает усвоению железа в организме, а также выведению мочевой кислоты. При этом она подчеркнула, что люди немного утрируют, говоря о его противопростудных свойствах. По ее словам, если у человека разнообразный рацион питания, то простуды никак не связаны с нехваткой витаминов.

«Я понимаю желание человека найти панацею от всех болезней и в чем-нибудь самом простом, но это всегда такого не бывает. Не будет так, что вода излечит от всего на свете или вода с лимоном. Но то, что есть плюсы в витамине С и в чистой воде, это ни для кого не секрет. Немного утрируют противопростудную историю с витамином С. Если вы питаетесь регулярно, правильно, разнообразно, регулярно, либо пьете регулярно витамины, то, что вы заболеваете, не связано ни с какими дефицитами», – пояснила она.

Ранее россиянам рассказали, является ли чай с лимоном источником витамина С.

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