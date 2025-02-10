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В Госдуме передумали привлекать к ответственности россиян, уехавших за рубеж

Из Госдумы отозвали проект о привлечении россиян-эмигрантов к ответственности
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Максим Блинов/РИА Новости

Депутаты Государственной думы отозвали законопроект, которым предлагалось ввести возможность привлечения к уголовной ответственности россиян, находящихся за рубежом. Соответствующая информация следует из думской электронной базы.

«В связи с отзывом проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 458 Уголовно-процессуального кодекса РФ» комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству просит принять решение о снятии указанного законопроекта с дальнейшего рассмотрения», — говорится в документе.

Законопроект был внесен в Госдуму в августе прошлого года. Инициатива предполагала наделить Генеральную прокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности россиян, уехавших за пределы страны, чтобы избежать наказания за преступления. Проект был одобрен правительством РФ.

В декабре комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении проект о наказании для скрывшихся за рубежом российских преступников.

Ранее в Госдуме отозвали законопроект о праве школ запрещать хиджабы.

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