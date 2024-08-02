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В Госдуме нашли способ наказать россиян за рубежом

В Госдуму внесли законопроект о наказании для обвиненных россиян за рубежом

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Depositphotos

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает наделить Генеральную прокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности россиян, уехавших за пределы страны, чтобы избежать наказания за преступления. Об этом сообщил глава комитета по безопасности нижней палаты парламента Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

По его словам, предлагается внести поправки в статью Уголовно-процессуального кодекса (УПК) о привлечении к ответственности «скрывшихся за рубежом преступников».

Благодаря новым изменениям в случае их утверждения Генпрокуратура сможет привлекать к ответственности не только иностранных граждан, находящихся за пределами страны, но и россиян.

«Принятие законопроекта должно способствовать реализации такого основополагающего принципа уголовного судопроизводства, как неотвратимость наказания, в том числе и в отношении лиц, скрывающихся от правосудия за пределами России», — заключил Пискарев.

В своей публикации Пискарев прямо не указывает, за какие именно преступления предлагается направлять за рубеж материалы с целью привлечения к ответственности. В последние годы растет число россиян, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры заочно, при этом сами граждане на момент судебного разбирательства уже находились за границей.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «враги, которые уехали из России», пусть остаются там.

Ранее стало известно, как возвращение релокантов в Россию отразилось на экономике страны.

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