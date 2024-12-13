Комитет Госдумы одобрил привлечение россиян за рубежом к уголовной ответственности

Комитет Государственной думы по госстроительству рекомендовал Думе принять в первом чтении проект о наказании для скрывшихся за рубежом российских преступников. Об этом сообщает ТАСС.

«Рекомендовать Госдуме принять в первом чтении проект», — отмечается в решении комитета.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уточнял, что предлагается наделить Генпрокуратуру России правом направлять в другие страны материалы «для привлечения к ответственности не только иностранцев, но и совершивших преступления граждан РФ, пытающихся избежать наказания, уехав за пределы России.

Также Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений. Предлагаемые поправки должны увеличить срок лишения свободы для преступника, вовлекшего в незаконное деяние подростка, не достигшего возраста 14 лет. Наказание предлагается увеличить с четырех до девяти лет лишения свободы.

Ранее в Думе предложили уголовно наказывать за вовлечение детей в курение.