Власти планируют привлекать к ответственности россиян за границей

Правительство России концептуально поддержало законопроект, наделяющий власти правом составлять административные протоколы на россиян, которые живут за границей и оттуда совершают правонарушения. Об этом сообщает «Коммерсант».

Речь идет о статьях, связанных с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией российской армии. Такие изменения в КоАП в 2023 году предложил внести Госсовет Татарстана.

На релокантов предложено распространить ч. 9 и ч. 10 ст. 3.15 КоАП (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественному порядку), ч. 3–5 ст. 20.1 (оскорбление главы государства, чиновников и государственных символов), ст. 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды), ст. 20.3.2 (призывы к нарушению территориальной целостности РФ), ст. 20.3.3 (дискредитация вооруженных сил), ст. 20.3.4 (призывы к введению ограничительных мер против РФ и ее граждан).

2 августа глава комитета по безопасности нижней палаты парламента Василий Пискарев заявил, что в Госдуму внесли законопроект, который предлагает наделить Генеральную прокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности россиян, уехавших за пределы страны, чтобы избежать наказания за преступления. По его словам, предлагается внести поправки в статью Уголовно-процессуального кодекса (УПК) о привлечении к ответственности «скрывшихся за рубежом преступников».

Благодаря новым изменениям в случае их утверждения Генпрокуратура сможет привлекать к ответственности не только иностранных граждан, находящихся за пределами страны, но и россиян.

Ранее Дмитрий Песков высказался о релокантах.