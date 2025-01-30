В Госдуме отозвали законопроект о праве школ запрещать хиджабы

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») отозвал законопроект, согласно которому школы вправе устанавливать запрет на религиозную одежду. Это следует из документа, который опубликовали в электронной базе Госдумы.

«На основании пункта «б» части шестой статьи 112 Регламента Государственной Думы прошу отозвать проект федерального закона №635635-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части ограничений на ношение религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях)», — говорится в документе.

В прошлом году Даванков сообщил, что внес в Государственную думу законопроект, который предполагает наделение региональных властей правом самостоятельно принимать решение о запрете на ношение никабов в общественных местах и учебных заведениях.

Необходимость введения этих норм авторы в пояснительной записке объяснили тем, что Россия — светское государство, в котором религия не может ограничивать права граждан или служить основой «создания потенциальных угроз». Депутаты подчеркнули, что с учетом угрозы терактов нужно ограничить ношение одежды, скрывающей лицо полностью или частично, иначе человека нельзя будет идентифицировать по камерам видеонаблюдения.

Ранее в Чечне отреагировали на «приказ» об обязательном ношении хиджаба.