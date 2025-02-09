Успешная пересадка костного мозга для 17-летнего футболиста обернулась смертью

В Москве молодой человек не пережил пересадку костного мозга. Об этом сообщает kp.ru.

В публикации отмечается, что 17-летний юноша на протяжении полутора лет боролся с лимфобластным лейкозом, который выявили после прохождения медосмотра. По результатам анализов в областной больнице, костный мозг молодого человека был поврежден более чем на 90%.

После химиотерапии, ремиссии и последующего ухудшения состояния ему потребовалась экстренная пересадка костного мозга. Донором выступила мать. После проведенной операции юноше поначалу стало лучше, ему ввели стволовые клетки, и на некоторое время он пришел в себя.

27 января у молодого человека остановилось сердце, медики не смогли его реанимировать. Лечащий врач сообщил матери, что операция по пересадке костного мозга прошла успешно, а юноша вышел в ремиссию.

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