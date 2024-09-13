Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новосибирские хирурги успешно удалили подростку опухоль головного мозга

Хирурги в Новосибирске удалили подростку опухоль головного мозга

close
Depositphotos

Новосибирские хирурги провели операцию 16-летнему жителю города Тында с опухолью головного мозга с помощью новой стратегии лечения. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу Центра им. Е. Мешалкина в Новосибирске.

В пресс-службе уточнили, что подросток борется с саркомой мягких тканей в области позвоночника, его опухоль дошла до костей черепа в области глаз, висков и лба. Новая стратегия заключается в создании импланта еще до удаления опухоли. Нейрохирурги, детские онкологи и радиотерапевты Центра Мешалкина приняли решение радикально удалить образование и одномоментно провести пластику костного дефекта индивидуальным эндопротезом.

«Пока подросток готовился к операции, по данным томографии была подготовлена 3D-модель пораженной зоны, сам имплант напечатали на 3D-принтере из титана. Операция в итоге завершилась благополучно, врачам удалось сохранить подростку зрение и избежать серьезных повреждений тканей лица», — добавили в сообщении.

9 сентября сообщалось, что ученые впервые пересадили человеку глаз и лицо одновременно. Хотя вернуть зрение пациенту не удалось, кровообращение глаза оказалось нормальным. Это может стать шагом вперед к пересадке глазного яблока для восстановления зрения.

Ранее ростовские хирурги извлекли из желудка ребенка 50 магнитных шариков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами