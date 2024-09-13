Новосибирские хирурги успешно удалили подростку опухоль головного мозга

Новосибирские хирурги провели операцию 16-летнему жителю города Тында с опухолью головного мозга с помощью новой стратегии лечения. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу Центра им. Е. Мешалкина в Новосибирске.

В пресс-службе уточнили, что подросток борется с саркомой мягких тканей в области позвоночника, его опухоль дошла до костей черепа в области глаз, висков и лба. Новая стратегия заключается в создании импланта еще до удаления опухоли. Нейрохирурги, детские онкологи и радиотерапевты Центра Мешалкина приняли решение радикально удалить образование и одномоментно провести пластику костного дефекта индивидуальным эндопротезом.

«Пока подросток готовился к операции, по данным томографии была подготовлена 3D-модель пораженной зоны, сам имплант напечатали на 3D-принтере из титана. Операция в итоге завершилась благополучно, врачам удалось сохранить подростку зрение и избежать серьезных повреждений тканей лица», — добавили в сообщении.

9 сентября сообщалось, что ученые впервые пересадили человеку глаз и лицо одновременно. Хотя вернуть зрение пациенту не удалось, кровообращение глаза оказалось нормальным. Это может стать шагом вперед к пересадке глазного яблока для восстановления зрения.

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