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Гигантскую опухоль мозга удалили жительнице Ижевска

В Удмуртии врачи спасли пациентку с гигантской опухолью мозга
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БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»/VK

Хирурги Ижевской городской клинической больницы №7 спасли пенсионерку с опухолью мозга, новообразование занимало 14% объема полости черепа. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

60-летняя женщина долгое время страдала от сильных головных болей и испытывала проблемы с памятью, но за медицинской помощью не обращалась. Тревогу забили ее коллеги, когда женщина начала ошибаться в документах и перестала справляться со своими рабочими обязанностями.

Родственники отправили пенсионерку на обследование, в ходе которого у нее выявили опухоль мозга — менингиому больших размеров. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, операция длилась более пяти часов, новообразование полностью удалили. Пациентка проходит курс реабилитационного лечения и восстанавливает утраченные навыки самообслуживания.

До этого сообщалось, что в Подмосковье у глухонемой женщины удалили редкую 40-сантиметровую опухоль. Оказалось, что новообразование не было связано ни с одним из органов или сосудов, никуда не врастало и состояло из мышечной ткани. Такие опухоли называются внеорганными и встречаются редко. По результатам гистологии стало ясно, что она доброкачественная.

Ранее россиянину удалили с шеи гигантскую опухоль.

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