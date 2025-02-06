Гигантскую опухоль мозга удалили жительнице Ижевска

Хирурги Ижевской городской клинической больницы №7 спасли пенсионерку с опухолью мозга, новообразование занимало 14% объема полости черепа. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

60-летняя женщина долгое время страдала от сильных головных болей и испытывала проблемы с памятью, но за медицинской помощью не обращалась. Тревогу забили ее коллеги, когда женщина начала ошибаться в документах и перестала справляться со своими рабочими обязанностями.

Родственники отправили пенсионерку на обследование, в ходе которого у нее выявили опухоль мозга — менингиому больших размеров. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, операция длилась более пяти часов, новообразование полностью удалили. Пациентка проходит курс реабилитационного лечения и восстанавливает утраченные навыки самообслуживания.

До этого сообщалось, что в Подмосковье у глухонемой женщины удалили редкую 40-сантиметровую опухоль. Оказалось, что новообразование не было связано ни с одним из органов или сосудов, никуда не врастало и состояло из мышечной ткани. Такие опухоли называются внеорганными и встречаются редко. По результатам гистологии стало ясно, что она доброкачественная.

Ранее россиянину удалили с шеи гигантскую опухоль.