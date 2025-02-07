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Стали известны подробности нападения на школьника с молотком в Петербурге

В Петербурге допросили юношу, напавшего на школьника с молотком
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Depositphotos

В Петербурге полиция допросила школьника, которого подозревают в нападении на сверстника с молотком. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Как рассказал молодой человек, на протяжении последних двух месяцев у них с пострадавшим возникали конфликты, во время которых звучали угрозы. Несмотря на это, ранее в полицию данные о каких-либо конфликтах между этими юношами не поступали. В результате накануне один из школьников напал на другого.

Известно, что молодого человека доставили в отдел для разбирательства. До этого в отношении подростка уже составляли административный протокол. Помимо этого, юноша состоял на профилактическом учете. После произошедшего его, как и пострадавшего, «передали в руки медиков».

На данный момент сотрудники СК РФ проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в школе №619. Нападавший якобы устал от травли, поэтому ударил обидчика молотком, который принес из дома.

Ранее в Череповце женщина ударила сожителя молотком из-за конкуренции за ТВ-пульт.

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