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Страдающий от буллинга подросток ударил одноклассника молотком в петербургской школе

Петербургский школьник ударил травившего его одноклассника молотком по голове
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Depositphotos

В Санкт-Петербурге 14-летний школьник ударил своего одноклассника молотком по голове, сообщает телеканал «78».

Конфликт между двумя восьмиклассниками произошел в петербургской школе №619. Один из них угрожал другому расправой и часто проявлял агрессию по отношению к оппоненту и его подруге. Во время перемены мальчик, уставший от травли со стороны сверстника, подошел сзади и ударил его по голове молотком, который принес из дома.

Учителя сообщили, что нападавший хорошо учится, но с трудом находит общий язык с окружающими. Потерпевший же имеет низкую успеваемость и привык отстаивать свою правоту с помощью физической силы. При этом он ходит на борьбу. Оба ученика воспитываются в благополучных семьях и пока не состояли на учете.

Ранее в Подмосковье запустили первый в России чат-бот по борьбе с травлей в школах.

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