Россиянка не поделила с сожителем пульт от телевизора и ударила его молотком по голове

В Череповце спор за пульт от телевизора между сожителями закончился судебным разбирательством. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в сентябре 2024 года в одной из коммунальных квартир дома по улице Белинского. 51-летняя ранее судимая женщина распивала спиртное вместе с 42-летним сожителем. Затем пара переместилась к телевизору, где не смогла договориться о канале для просмотра. Каждый стал выхватывать у другого пульт от ТВ и включать канал, который хотел смотреть.

«В ходе перебранки мужчина ударил женщину кулаком в лицо, а затем по руке находившимся в его руках ножом. Когда женщина увидела на своей руке кровь, то очень испугалась. Она взяла лежащий на полу возле батареи молоток и нанесла им удар по голове своего возлюбленного в область уха», — рассказали в пресс-службе суда.

После случившегося женщина вызвала полицию. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» УК РФ.

На суде обвиняемая признала вину, ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на семь месяцев.

Сожители примирились и закодировались, после чего продолжили жить вместе.

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