В Иркутске шесть человек пострадали в аварии с врезавшимся в столб автобусом

В Иркутске автобус врезался в столб, пострадали шесть человек

В Иркутске полицейские разбираются в ДТП с участием автобуса. Об этом управление Госавтоинспекции по региону сообщает в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на Байкальской улице, недалеко от остановки «Релейный завод». По версии правоохранителей, 34-летний водитель не справился с управлением и врезался в опору электропередач.

В результате пострадали все пять пассажиров, которые находились в салоне, и водитель. Медики оказали всем необходимую помощь.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

Сотрудники управления СК РФ по региону также организовали проверку, после которой специалисты дадут правовую оценку произошедшему.

До этого в Петербурге «лазурный» автобус спровоцировал массовое ДТП. Транспорт задел две машины, после чего одна из них врезалась в светофор.

Ранее в Турции пассажирский автобус скатился в пропасть.