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В Петербурге «лазурный» автобус устроил массовое ДТП

Водитель «лазурного» автобуса устроил массовое ДТП на юге Петербурга

В Санкт-Петербурге «лазурный» автобус протаранил несколько автомобилей, сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

«Автобус повредил несколько авто на Белградской улице. Сначала одну машину задел, а потом другую, так что вылетели стекла. Автомобиль Toyota оказался в светофоре», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, после ДТП водители автобуса и Toyota говорили между собой на повышенных тонах. О пострадавших не сообщается.

Местные жители прозвали автобусы «лазурными» за характерный цвет.

До этого в Подмосковье водитель автобуса попытался проскользнуть через переезд на станции «Талышская» прямо перед поездом. В результате состав снес транспортное средство с рельсов и протащил его, после чего автобус едва не упал на бок.

В ДТП никто не пострадал. Находились ли в автобусе пассажиры, не сообщается.

Ранее в Турции пассажирский автобус скатился в пропасть.

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