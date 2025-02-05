В Турции пассажирский автобус скатился в пропасть

В Турции 28 человек пострадали в ДТП с автобусом

В турецком городе Анталья пассажирский автобус скатился в пропасть на повороте. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV Haber.

В результате аварии пострадали 28 человек, в их числе несовершеннолетние. Людей госпитализировали. В тяжелом состоянии находятся 10 пострадавших, на помощь раненым было отправлено 20 медицинских бригад.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автобус получил серьезные повреждения: у него разбито лобовое стекло, по земле разбросаны запчасти. Также видно, что в результате аварии транспорт перевернулся.

До этого в Анталье по пути следования в город Гиресун водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего транспорт попал в ДТП. В аварии пострадали 33 человека, в том числе восемь несовершеннолетних. Людей доставили в больницу.

Автобус получил серьезные повреждения. У него выбиты стекла, оторвана боковая часть, а запчасти от транспорта лежат на дороге.

Ранее в Таиланде люди пострадали в ДТП с деревом.