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Риелтор предупредил об увеличении сроков продажи жилья на вторичном рынке

Риелтор Шурыгин: срок продажи вторичного жилья вырос более чем на треть
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miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Средний срок продажи жилья на вторичном рынке в некоторых сегментах вырос до 35%. Об этом газете «Известия» сообщил президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин.

«Больше всего срок продажи увеличился в Красноярске, Челябинске, Краснодаре, Самаре. В этих же городах наблюдается наибольшее падение спроса на недвижимость. Переоцененные квартиры долго висят в продаже вне зависимости от локации», — сказал эксперт.

Шурыгин добавил, что на срок продажи квартиры влияют плохая транспортная доступность, нестандартная планировка и неудачное расположение объекта. Также сроки зависят от юридических нюансов, отметил риелтор.

22 января эксперты предупредили, что в 2025 году в России может немного подорожать недавно возведенная вторичка — в пределах 5%. Они уточнили, что такое жилье имеет все плюсы нового современного жилья и уже готово к заезду новых жильцов.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на новостройки в 2025 году.

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