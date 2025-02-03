Риелтор предупредил об увеличении сроков продажи жилья на вторичном рынке

Риелтор Шурыгин: срок продажи вторичного жилья вырос более чем на треть

Средний срок продажи жилья на вторичном рынке в некоторых сегментах вырос до 35%. Об этом газете «Известия» сообщил президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин.

«Больше всего срок продажи увеличился в Красноярске, Челябинске, Краснодаре, Самаре. В этих же городах наблюдается наибольшее падение спроса на недвижимость. Переоцененные квартиры долго висят в продаже вне зависимости от локации», — сказал эксперт.

Шурыгин добавил, что на срок продажи квартиры влияют плохая транспортная доступность, нестандартная планировка и неудачное расположение объекта. Также сроки зависят от юридических нюансов, отметил риелтор.

22 января эксперты предупредили, что в 2025 году в России может немного подорожать недавно возведенная вторичка — в пределах 5%. Они уточнили, что такое жилье имеет все плюсы нового современного жилья и уже готово к заезду новых жильцов.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на новостройки в 2025 году.