Стало известно, какие квартиры подорожают в России в 2025 году

Специалист Валовик: вторичка в хорошем районе подорожает в России в 2025 году

В 2025 году в России может немного подорожать недавно возведенная вторичка — в пределах 5%. Об этом kp.ru узнал у экспертов.

Они уточнили, что такое жилье имеет все плюсы нового современного жилья и уже готово к заезду новых жильцов. Помимо этого, в пределах 10% могут увеличиться цены на вторичное жилье в хорошем районе, отметил управляющий партнер компании Omniton Илья Валовик.

«Квартиры в престижных районах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупнейших городов сохраняют привлекательность благодаря расположению — это места с развитой инфраструктурой», — добавил он.

Квартиры бизнес-класса и выше в этом году тоже могут подорожать примерно на 10%, продолжил аналитик рынка недвижимости, почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он пояснил, что спрос на такое жилье всегда растет, потому что его рассматривают как ценное вложение денег.

В пресс-службе сервиса »Яндекс Недвижимость» по запросу «Газеты.Ru» до этого сообщили, что средняя полная цена новых двухкомнатных квартир в январе снизилась в шести городах-миллионниках. Больше всего цены на квартиры этого формата сократились в Челябинске (-5,9%, до 9,6 млн рублей).

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на новостройки в 2025 году.