Россиянам рассказали, что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Риелтор Апрелев: цены на новостройки в России не изменятся в 2025 году

Цены на новостройки в России в 2025 году практически не изменятся. Об этом kp.ru рассказал аналитик рынка недвижимости, почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По его словам, существенного снижения стоимости квартир в уже или почти сданных в эксплуатацию домах не ожидается, но и роста не будет. Эксперт отметил, что некоторым застройщикам придется опустить цены до уровня такого же жилья на вторичке, которое находится рядом и имеет те же характеристики при сделанном ремонте.

«По завершенным проектам проводятся единичные акции, со скидками максимум на 10%. В основном речь идет о новостройках эконом-класса с не очень удачным расположением», — добавила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений государственного университета управления Наталья Казанцева.

В пресс-службе сервиса »Яндекс Недвижимость» по запросу «Газеты.Ru» до этого сообщили, что средняя полная цена новых двухкомнатных квартир в январе снизилась в шести городах-миллионниках. Больше всего цены на квартиры этого формата сократились в Челябинске (-5,9%, до 9,6 млн рублей).

Ранее сообщалось, что россиянам станет проще приобретать квартиры в новостройках по стартовой цене.