Минюст обновил перечень нежелательных в России НПО

Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных организаций четыре иностранные НПО: канадскую «Корпорацию Открытый текст», французский «Независимый институт философии», немецкую «Сеть журналистов в бедственном положении» и чешскую «Компелсон». Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

В перечне Минюста указаны следующие организации: OpenText Corporation («Корпорация Открытый текст») (Канада), Independent Institute of Philosophy (признана в РФ нежелательной организацией) (Institut de philosophie indépendant) («Независимый институт философии») (Франция), Journalists in Need Network (JINN gGmbH, «Сеть журналистов в бедственном положении») (Германия), Compelson s.r.o. («Компелсон») (Чехия).

Кроме того, Минюст в пятницу дополнил список иностранных агентов. В него попали И.Е. Абишева, В.С. Зицера, А.В. Новашова, В.Е. Раевского, А.В. Суворкина, Д.В. Сухарева, а также Е.А. Фохт-Бабушкину.

29 января генпрокуратура РФ внесла нидерландскую организацию Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины» (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine) в реестр нежелательных.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах до полумиллиона для иноагентов.