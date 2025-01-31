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Педагога Зицера признали иноагентом

Минюст признал педагога Вадима Зицера иноагентом
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Минюст внес в реестр иностранных агентов педагога и писателя, основателя школы «Апельсин» Диму Зицера (настоящее имя — Вадим). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В сообщении сказано, что Зицер участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Он формировал негативный образ Вооруженных Сил России и выступал против специальной военной операции на Украине, призывая поддерживать Вооруженные Силы Украины. В настоящее время проживает за пределами России.

Вадим Зицер родился в Ленинграде в 1966 году. Он является педагогом-практиком, представителем гуманистического направления в педагогике. Окончил Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена (филология) и Санкт-Петербургскую академию театрального искусства (режиссура). В данный момент он проживает не в России. В одном из интервью, опубликованных в YouTube, Зицер рассуждал о военном воспитании, в его словах прослеживается критика политики российского руководства.

Также в реестр иностранных агентов 31 января внесли И.Е. Абишева, А.В. Новашова, В.Е. Раевского, А.В. Суворкина, Д.В. Сухарева, а также Е.А. Фохт-Бабушкину.

Ранее МВД объявило в розыск Зицера.

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