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Омбудсмен назвала количество пострадавших от атак ВСУ в ДНР детей

Омбудсмен Морозова: более 1 тыс. детей пострадали в ДНР от атак ВСУ с начала СВО
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Более тысячи детей пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) с начала спецоперации. Об этом говорится в Telegram-канале регионального омбудсмена Дарьи Морозовой.

В публикации говорится, что всего пострадало 15 539 человек, среди которых 1001 ребенок. При этом за минувшую неделю в республике пострадали еще 37 человек, в том числе двое детей.

До этого омбудсвумен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская сообщила, что дрон ВСУ атаковал машину с детьми возле населенного пункта Граково в Харьковской области.

По словам правозащитницы, атака произошла 5 января. При атаке пострадали шестеро человек, среди которых было четверо детей. Двухлетней пострадавшей пришлось ампутировать руку. Сообщается, что военно-гражданская администрация Харьковской области квалифицировала произошедшее как теракт и возбудила уголовное дело по факту атаки.

Ранее ВСУ атаковали машину с эвакуирующимися женщинами и детьми в Курской области.

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