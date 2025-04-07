Женщина перелезла через школьную ограду за телефоном дочери и пожалела

Жительница Австралии, перелезавшая через школьную ограду, чтобы забрать телефон дочери, оказалась с тяжелой травмой в больнице. Перебираясь через металлический забор, она насквозь пронзила себе штырем левую руку и повисла на ней. Об этом сообщает News.com.au.

Инцидент произошел в средней школе на северо-западе Сиднея. По данным СМИ, мать школьницы решила сократить путь на закрытую территорию. Она решила, что преодолеть двухметровую металлическую изгородь не будет проблемой, но ошиблась. В итоге ее вызволяли спасатели, спиливая часть ограды вместе с ее рукой. В тяжелом, но стабильном состоянии ее госпитализировали.

Сотрудники службы спасения призвали других родителей не повторять печальный пример потерпевшей: они подчеркнули, что на двери каждой образовательной организации есть телефоны охранников, которые могут пустить родителей на территорию в случае необходимости.

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