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«Вашингтон» выпустил атрибутику в честь рекорда Овечкина

«Вашингтон» выпустил атрибутику в честь рекорда Овечкина по голам в НХЛ
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Washington Capitals

«Вашингтон Кэпиталз» выпустили атрибутику в честь рекорда Александра Овечкина по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Футболки с изображением Овечкина стоят $35. Толстовки — по $80, а шайбы можно приобрести за $13.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорке Айлендерс». Единственная шайба «Кэпиталз» в этом матче стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, и стал лучшим снайпером в истории. «Вашингтон» уступил «Айлендерс» со счетом 1:4.

Накануне солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравил Овечкина с новым снайперским рекордом лиги и переписал текст культовой песни «18 мне уже».

Ранее Путин поздравил Овечкина с рекордом.

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