Генпрокуратура РФ добавила нидерландскую организацию в реестр нежелательных

Генпрокуратура РФ внесла нидерландскую организацию Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины» (Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine) в реестр нежелательных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре отмечают, что организацию признали нежелательной на территории РФ после проверки.

По данным ведомства, деятельность НПО направлена на нарушение территориальной целостности России, подрыв экономических основ государства, а также дестабилизацию социально-политической обстановки.

Накануне в Генпрокуратуре заявили, что в России была признана нежелательной деятельность 205 иностранных и международных организаций.

17 января Минюст РФ обновил реестр нежелательных организаций. В список вошли Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе при конгрессе США, фонд «Помоги героям Украины» (Help Heroes Of Ukraine) и «Международный альянс за свободу вероисповедания» (Religious Freedom or Belief Alliance).

Ранее движение бодипозитива призвали признать нежелательным в России.