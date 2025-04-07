В Орловской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области. Об этом сообщает МЧС России, передает РИА Новости.

«Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан быть бдительными.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на 5 апреля регион подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава региона заявил, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник противника, повреждений и пострадавших нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.