В Германии заговорили об уничтожении промышленности из-за Китая

В Европу хлынет поток дешевых китайских товаров на фоне введения со стороны американской администрации пошлин на импортные товары, предостерег исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек, пишет агентство РИА Новости.

Министр заявил, что в результате потока дешевых товаров европейские рынки могут разрушиться. Как подчеркнул Хабек, Евросоюз и без того испытает сильное дефляционное давление.

Хабек считает, что китайские товары будут становиться все более привлекательными для потребителей. Это спровоцирует уничтожение некоторых отраслей промышленности. А это означает банкротство производителей.

На прошлой неделе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер.

Ранее финансист оценила ответ Китая на пошлины США.