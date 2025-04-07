Назван сумма, которую «Морспасслужба» намерена взыскать с владельцев затонувших танкеров

«Морспасслужба» намерена взыскать с владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров 314,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«‎Вся первичная документация, обосновывающая сумму, которая предоставлена к расчету об увеличении исковых требований: акты выполненных работ, платежные поручения, ведомости бухгалтерские, заработная плата - 314 млн 501 тыс. 704 рубля 8 копеек», — сказала представитель «Морспасслужбы» на заседании в Арбитражном суде Краснодарского края.

4 апреля Минтранс РФ сообщил, что капитаны и судовладельцы затонувших танкеров проигнорировали сезонные ограничения на плавание.

До этого глава ведомства Роман Старовойт сказал, что основными причинами крушения танкеров стала также неукомплектовка кадрами. По его словам, комиссия установила, что основными причинами аварии стали невыполнение капитанами судов ограничений по сезону плавания в Азовском море и Керченском проливе. Помимо этого, экипажи танкеров не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правилами Минтранса РФ. Старовойт отметил, что данные расследования будут переданы в Следственный комитет.

Утром 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.