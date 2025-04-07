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ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области

Балицкий: ВСУ обстреляли Каменско-Днепровскую городскую больницу

Украинские войска обстреляли Каменско-Днепровскую городскую больницу. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Вопиющий акт терроризма – обстреляна гражданская больница, где на лечении находятся десятки пациентов, многие из которых не в состоянии передвигаться, так как подключены к аппаратам ИВЛ», — говорится в сообщении.

Балицкий добавил, что сотрудники больницы, как и пациенты, не пострадали. Однако здание больницы получило повреждения. Пострадали трубы тепломагистрали, электропровод, легковой автомобиль.

Недавно украинские военные обстреляли из миномета группу мирных жителей приграничного Гуево в Курской области.

3 апреля сообщалось, что Следственный комитет (СК) РФ расследует обстоятельства минирования украинскими военными населенного пункта в Суджанском районе Курской области, в результате которого получил травмы мирный житель. Мужчина подорвался на мине.

Ранее ВСУ обстреляли село Харьковской области с применением дрона «Вампир».

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