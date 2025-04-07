Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Кто следующий?»: Джигурда о кончине Паши Техника

Актер Джигурда опубликовал архивное фото с Пашей Техником
close
instadzhigurda/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер и певец Никита Джигурда опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивный снимок с рэпером Пашей Техником после его кончины.

На фото изображены Джигурда, Техник, шоумен Стас Барецкий и рэпер GOODY.

«Кто следующий?» — подписал публикацию артист.

4 апреля Паши Техника не стало в больнице. Ему было 40 лет. В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в больницу Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

7 апреля бывшая жена Техника Ева Карицкая сообщила, что вернулась в Россию из Таиланда. Она рассказала, что ее задержали на дополнительную проверку в аэропорту.

Карицкая заявила, что рада снежной погоде в России, так как это позволит шестилетнему сыну Техника Ивану присутствовать на прощании с рэпером. Экс-жена музыканта пояснила, что наследник артиста страдает от поллиноза — сезонного заболевания, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений. О кончине отца, уточнила женщина, мальчик еще не знает.

Ранее психолог Молчанова вспомнила, как рэпер разговаривал с детьми о зависимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами