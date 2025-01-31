В Госдуму внесли законопроект о штрафах до полумиллиона для иноагентов

В Госдуму РФ внесли законопроект о введении для иноагентов штрафов до 500 тысяч рублей в случае несоблюдения требований Минюста РФ. Документ опубликовали в Думской электронной базе.

Изменения предлагают внести в Административный Кодекс РФ. Так, в ст. 19.4 КоАП, добавят ч. 9, согласно которой за невыполнение регулятора для физлиц будут предусмотрены штрафы в размере от 30 до 50 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс., для юрлиц — от 300 до 500 тыс. руб.

Кроме того, согласно инициативе, лиц, внесенных в реестр иноагентов, смогут привлекать к ответственности заочно, даже если нарушение было совершено за границей.

Сейчас виновных могут оштрафовать на сумму в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб. (для граждан) и от 2 тыс. рублей до 4 тыс. руб. (для должностных лиц) за несоблюдение требований Минюста РФ.

В конце января 2025 года глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ Василий Пискарев сообщал о намерении внести пакет законопроектов об увеличении штрафов за отсутствие маркировки иноагентов.

Ранее сообщалось, что писатель Акунин (признан в РФ иноагентом) может получить новый штраф за нарушение закона об иноагентах.