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В Госдуме попросили проверить канал Z-блогера на призывы к экстремизму

«Кровавая барыня»: в ГД просят проверить канал блогера на призывы к экстремизму
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Государственной думе попросили Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор проверить автора Telegram-канала «Сыны Монархии» Романа Антоновского на реабилитацию нацизма, разжигание вражды и призывы к экстремизму. Об этом сообщает Telegram-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Отмечается, что зампред комитета по молодежной политике Владимир Исаков написал соответствующие запросы на имена руководителей данных структур из-за постов в канале «Сыны Монархии». Исаков просит дать правовую оценку постам, оправдывающим режим испанского диктатора Франсиско Франко и посту, высмеивающему лиц азиатской внешности. Также депутат отметил, что блогер «регулярно оскорбляет людей по национальному признаку», в том числе высмеяв жителей Чукотки.

Исаков просит завести на Антоновского дела по статьям по ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и по ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности».

До этого сообщалось, что в Государственную думу РФ внесли новые инициативы, направленные на ужесточение законодательства об иностранных агентах и «защиту суверенитета».

Ранее в Москве осудили мужчину за демотиватор с цитатой Геббельса.

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