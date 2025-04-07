МВД Литвы получило вертолет от ЕС для усиления мониторинга за границей с Россией

Евросоюз предоставил Литве новый вертолет для усиления мониторинга за границей с РФ. Об этом сообщило министерство внутренних дел Литвы на своей странице в соцсетях.

«Этот вертолет будет служить для усиления контроля за поездами, которые следуют в Калининградскую область и из нее», — сказал министр внутренних дел республики Владислав Кондратович.

Он подчеркнул, что целью Литвы является обеспечение безопасности не только внутри государства, но и внутри всего Европейского союза. Политик также выразил благодарность Европейской комиссии за дополнительное финансирование со стороны Евросоюза.

В январе капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Германия, Польша и Литва готовят провокации в отношении Калининградской области.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что военная эскалация «раздувается» вокруг Калининградской области. По его словам, в польском городе Гданьске, который находится в 50 км от Калининградской области, появляются танки, танковые колонны также «шли по окружной дороге вокруг Варшавы».

Ранее Байден заявил, что существует «реальный шанс» победы Украины над Россией.