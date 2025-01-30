Депутаты рассмотрят проект об увеличении выплат пострадавшим военным журналистам

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект об увеличении в 2,5 раза выплат журналистам, которые пострадали при выполнении редакционного задания в особых условиях. Документ опубликовали в думской электронной базе.

Сейчас редакция обязана выплатить сотруднику не менее 1 млн рублей, если во время выполнения поручений в особых условиях он утратил трудоспособность более чем на 90%, а если менее чем на 90% — то не менее 100 тысяч рублей за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности.

Парламентарии же считают необходимым увеличить эти выплаты до 2,5 млн и 250 тыс. рублей соответственно.

Речь идет о единовременной компенсации работнику СМИ при причинении вреда его жизни или здоровью при военном положении, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории проведения контртеррористической операции. То же касается журналистов, которые пострадали в иностранном государстве в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта.

В пояснительной записке к проекту прописано, что единовременная компенсация для военных журналистов не индексировали с 2018 года. При этом минимальный размер оплаты труда вырос с 9 489 рублей (2018 год) до 22 440 рублей в январе 2025 года.

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