Россиянам рассказали, какие именно пособия и выплаты вырастут на 9,5%

Индексация на 9,5% затронет более 40 видов социальных выплат для разных категорий граждан. В том числе это участники Великой Отечественной войны, боевых действий, Герои России, чернобыльцы, рассказал RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Комплексная индексация пройдет 1 февраля, ее размер соответствует уровню реальной инфляции, напомнил депутат.

«Одним из ключевых изменений станет увеличение максимального размера пособия по безработице, который превысит 15 тысяч рублей», — подчеркнул он.

Особое внимание уделят выплатам, которые предназначены для семей с детьми. Так, например, маткапитал на первого ребенка достигнет 690,3 тысячи рублей, на второго и последующих детей — 912,2 тысячи рублей. Положенная при рождении ребенка единовременная выплата увеличится до 26,9 тысячи рублей.

Проиндексированы будут и выплаты по уходу за детьми-инвалидами с детства I группы. Чаплин подчеркнул, что раньше размер этого пособия не менялся, однако в сегодняшних условиях индексация всех ключевых мер финансовой поддержки приобретает критически важное значение, поскольку необходимо поддерживать покупательную способность россиян на фоне роста цен. Такой подход позволит сохранить реальные доходы россиян, несмотря на инфляцию, заключил депутат.

Напомним, президент Владимир Путин поручил проиндексировать страховые пенсии и пособия на 9,5% к февралю. Причем в январе была проведена индексация в 7,3% в соответствии с прогнозируемой инфляцией, но позже Росстат сообщил, что ее уровень превысил ожидания – рост потребительских цен в прошлом году составил 9,52%.

Ранее в Госдуме напомнили о двойной индексации выплат военным пенсионерам.