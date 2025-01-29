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В США произошла вспышка туберкулеза, есть погибшие

CNN: два человека умерли в результате вспышки туберкулеза в Канзасе
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Depositphotos

В американском городе Канзасе произошла крупная вспышка туберкулеза, которая привела к двум смертям. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на департамент здравоохранения штата.

«Волна случаев туберкулеза, охватившая город Канзас-Сити, штат Канзас, привела к десяткам заболеваний и по меньшей мере двум случаям смерти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первые случаи заболевания зарегистрировали еще год назад, с тех пор около 67 человек прошли лечение от туберкулеза. Кроме того, врачи выявили 79 скрытых носителей.

В канзасском депздраве предполагают, что случаев может стать больше, так как вспышка продолжается.

25 января директор ЦРУ Джон Рэтклифф опубликовал аналитический доклад, который поддерживает версию о лабораторном происхождении COVID-19. Газета NYT написала, что Рэтклифф ссылается на разведывательные данные, которые однозначно указывают на Уханьский институт вирусологии как на источник вируса.

Ранее в России зафиксировали рост заболеваемости вирусными инфекциями.

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