Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директор ЦРУ признал утечку коронавируса из лаборатории в Китае

NYT: в ЦРУ признали, что коронавирус возник в лаборатории в Китае
close
Global Look Press

Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф опубликовал аналитический доклад, который поддерживает версию о лабораторном происхождении COVID-19. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Рэтклифф давно поддерживает гипотезу утечки из лаборатории. Он сказал, что это критически важная часть разведданных, которую необходимо понять, и что она имеет последствия для американо-китайских отношений», — говорится в публикации.

NYT пишет, что Рэтклифф ссылается на разведывательные данные, которые однозначно указывают на Уханьский институт вирусологии как на источник вируса.

Как утверждает издание, до этого глава ЦРУ утверждал, что ведомство долгое время не рассматривало версию утечки вируса из лаборатории, чтобы избежать геополитических осложнений для администрации экс-президента США Джо Байдена.

Однако, как пишет NYT в прошлом году специальный комитет по пандемии Covid-19 представил отчет, в котором говорилось, что вирус был создан в институте Уханя, исследовательская деятельность которого финансировалась США. Несоблюдение работниками лаборатории мер безопасности и стало причиной утечки вируса.

Спустя пять лет после пандемии COVID-19 в Китае произошла новая вспышка другого вируса — на этот раз метапневмовирусом человека, HMPV. Как правило болезнь протекает легко, но у ослабленных пациентов может перерасти в пневмонию и привести к летальному исходу. Подробности о новом вирусе — в материале «Газета.Ru».

Ранее врач объяснил, кто наиболее уязвим перед вирусной пневмонией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами