В России зафиксировали рост заболеваемости вирусными инфекциями

За прошлую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в России выросла на 12,9% по сравнению с предшествующими семью днями, сообщил Роспотребнадзор.

«Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов», — пояснили специалисты ведомства.

Также по итогам четвертой недели 2025 года в России зарегистрировали 8,2 тыс. случаев заболевания COVID-19, что на 14,8% ниже, чем неделей ранее.

В связи с этим для профилактики в 22 регионах закрыли на карантин 48 школ и 23 дошкольных учреждения в 11 субъектах страны.

На прошлой неделе в городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского административного округа ввели масочный режим из-за резкого роста числа заболевших ОРВИ. В надзорном ведомстве призвали местных жителей надевать маски в магазинах, транспорте, а также поликлиниках и других людных местах, где существует риск заражения вирусом.

Ранее московские специалисты спрогнозировали вспышку свиного гриппа.