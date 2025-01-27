В Коломне выявлен очаг бешенства

В Коломне выявили очаг распространения бешенства. Текст соответствующего указа Минсельхоза Московской области распространил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Согласно плану по ликвидации очага бешенства в городе, местные жители и власти будут проинформированы об очаге распространения болезни, затем будет установлен источник распространения болезни и установлен карантин. Здоровым животным будет сделана прививка от бешенства.

До этого зоозащитники вышли на митинг против эвтаназии для бездомных животных в Новосибирске.

Вместо эвтаназии зоозащитники предложили ввести программу ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду обитания. На митинге желающие могли подписать резолюцию и официально выступить против принятия новых законов. Пока эвтаназия невостребованных животных еще запрещена, и активисты готовы бороться за гуманные методы обращения с ними.

Ранее зоозащитница объяснила, почему эвтаназия не решит проблему бездомных животных.