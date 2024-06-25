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Зоозащитница объяснила, почему эвтаназия не решит проблему бездомных животных

Зоозащитница Бабенко: эвтаназия не решит проблему бездомных животных

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Директор благотворительного фонда помощи животным «Сердца в унисон» Юлия Бабенко в интервью ЕАН прокомментировала споры вокруг закона об эвтаназии бездомных животных в России. По ее словам, данный нормативный акт вряд ли поможет решить проблему. Всех собак и кошек, по ее словам, выловить с улицы никто не сможет.

«Самое главное, что их не перестанут плодить и выбрасывать, от них будут отказываться нерадивые хозяева, к которым не применяются никакие штрафные санкции. То есть сейчас отказаться от животного может каждый, и ничего ему за это не будет. А если нестерилизованное животное попадает на улицу, кошка или собака, то оно, естественно, приносит потомство», — сказала Бабенко.

Она добавила, что легко отлавливаются в основном социальные животные, которые не боятся человека. Одичавшие же собаки, по ее словам, стараются не приближаться к людям без лишней необходимости, и поймать их гораздо сложнее.

В мае депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, дающий регионам право самим решать, что делать с бездомными животными. Против принятия этого документа протестуют зоозащитники. Они опасаются, что он позволит не помещать животных в приют, а ликвидировать их при отлове или в пунктах временного размещения.

Позднее Генпрокуратура РФ сочла негуманными законы об усыплении бездомных животных.

Полномочный представитель генпрокурора РФ в КС РФ Вячеслав Росинский заявил, что эвтаназия неопасных животных противоречит федеральному законодательству и принципам гуманности, а существующий федеральный закон из-за широких формулировок создает ситуацию правовой неопределенности.

Ранее в Новосибирске прошел митинг против эвтаназии бездомных животных.

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