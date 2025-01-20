Россиянин гулял по горам и случайно нашел гранату времен Великой Отечественной войны

В Туапсе турист гулял по горам и случайно нашел гранату времен ВОВ

В Туапсинском районе турист прогуливался по горам и нашел боеприпас времен Великой Отечественной войны. Его уничтожили взрывотехники Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Житель Краснодара шел по горной тропе недалеко от Гойтхского перевала в Туапсинском районе, когда обратил внимание на странный предмет, расположенный в корнях дерева. Мужчине показалось, что его находка похожа на боеприпас, поэтому он обратился с этой информацией к правоохранителям. Специалисты Росгвардии подтвердили догадку туриста — он нашел советскую ручную гранату конструкции М. Г. Дьяконова образца 1933 года.

«Росгвардейцы уничтожили опасную находку в горно-лесистой местности с соблюдением всех мер безопасности», — отметили в ведомстве.

Правоохранители поблагодарили туриста за проявленную бдительность.

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