Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка пошла по грибы, а нашла артиллерийский снаряд

В Калининградской области грибник нашла в лесу артиллерийский снаряд

close
Dizzy_Studio/Shutterstock

В Калининградской области местную жительницу взволновала неожиданная находка в лесу, куда она отправилась по грибы. Под деревьями женщина нашла неразорвавшийся боеприпас. Об этом калининградка рассказала местному изданию «Клопс».

По словам женщины, ржавый артиллерийский снаряд времен Второй Мировой войны она нашла недалеко от поселка Холмогоровка в Зеленоградском районе. Женщина отметила, что боеприпас мог оказаться на поверхности благодаря металлоискателям, которые ходят по местности в поисках артефактов. Собеседница СМИ подчеркнула, что другие грибники и раньше находили подобные снаряды — после этого они делились их геолокацией в сообществе грибников.

В местной службе «112» в ответ на запрос издания, что делать в подобных случаях, пояснили, что информацию необходимо передать в экстренные службы, которые займутся разминированием снаряда.

Ранее тверской школьник помог обезвредить старый снаряд, найденный в лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами