Россиянка пошла по грибы, а нашла артиллерийский снаряд

В Калининградской области местную жительницу взволновала неожиданная находка в лесу, куда она отправилась по грибы. Под деревьями женщина нашла неразорвавшийся боеприпас. Об этом калининградка рассказала местному изданию «Клопс».

По словам женщины, ржавый артиллерийский снаряд времен Второй Мировой войны она нашла недалеко от поселка Холмогоровка в Зеленоградском районе. Женщина отметила, что боеприпас мог оказаться на поверхности благодаря металлоискателям, которые ходят по местности в поисках артефактов. Собеседница СМИ подчеркнула, что другие грибники и раньше находили подобные снаряды — после этого они делились их геолокацией в сообществе грибников.

В местной службе «112» в ответ на запрос издания, что делать в подобных случаях, пояснили, что информацию необходимо передать в экстренные службы, которые займутся разминированием снаряда.

Ранее тверской школьник помог обезвредить старый снаряд, найденный в лесу.