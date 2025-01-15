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В Петербурге мать пожаловалась на учительницу, ударившую ребенка о парту на продленке

В Петербурге учительницу обвинили в избиении ребенка на продленке
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Pixabay

В Петербурге родители обвинили педагога в избиении детей. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в одной из школ Приморского района. По данным Telegram-канала, первоклассники остались в группе продленного дня.

Одна из матерей позже пришла забирать своего ребенка и через окно заметила, как учительница сначала оттаскала одну из девочек за волосы, затем ударила о парту, тыкая головой в тетрадь.

Известно, что позже в травмпункт с ушибами обратились две девочки. По словам родительницы-свидетеля, учительница сказала, что «не сдержалась».

«В школе комментировать ситуацию отказались», – сообщается в публикации.

Родители хотят добиться того, чтобы педагога наказали. Для этого они планируют встретиться с директором заведения.

До этого в Ижевске ребенок обварился кипятком в детском саду. Как рассказала крестная пострадавшей, педагоги оставили ее без сопровождения во время подмывания, и воспитанница получила ожоги. Пострадавшую доставили в реанимацию.

Ранее жительница Салехарда обвинила воспитателей ребенка в распитии алкоголя на работе.

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